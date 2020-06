O estado de Goiás tem apenas 8 municípios sem casos suspeitos de coronavírus. No último dia 30 de maio, 25 cidades estavam sem nenhum registro, mas diminuiu para 8 na tarde desta terça-feira (16/6). O dado é apontado na plataforma Covid-19, do governo estadual.

No mapa, as cores cinza, amarelo e vermelho mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 60 cidades com casos suspeitos e 178 com casos confirmados. A cor cinza indica as cidades sem nenhum registro.

Municípios goianos sem casos suspeitos de covid-19

Até o momento, 8 municípios goianos não contam com casos confirmados ou suspeitos da covid-19. Veja a lista:

Buriti de Goiás

Cristianópolis

Davinópolis

Guarinos

Mambaí

Nova Roma

Palestina de Goiás

Uirapuru

Mais de 11 mil infecções pela covid-19 já foram confirmadas em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) divulgou um novo informe epidemiológico nesta terça-feira (16/6) atualizando os casos de coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou mais 1.259 casos de covid-19 e agora soma 11.553.

No Estado, há 36.976 casos suspeitos em investigação. Outros 19.779 já foram descartados. Até o momento, há 246 óbitos confirmados.

De acordo com a SES-GO ” os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”.

Além disso, até o momento, Goiás tem 1.146 profissionais de saúde com coronavírus. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 4.2%. Veja as outras profissões:

Enfermeiro: 1,8%

Médicos: 1,5%

Outros trabalhadores da saúde: 1.4%

Trabalhadores administrativos da saúde: 0.5%

Fisioterapeutas: 0.4%

A informação está disponível na plataforma covid-19, do governo estadual, que foi atualizada às 15h20.