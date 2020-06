Indústria em Anápolis confirma 113 casos de covid-19 entre funcionários

Um indústria farmacêutica localizada no distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) informou que 113 funcionários já testaram positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em nota, a empresa diz ainda que já foram realizados 600 exames, desde o início da pandemia. Os resultados correspondem a testes feitos até 12 de junho.

Ainda de acordo com a indústria, todos os colaboradores com suspeitas da doença ou mesmo de sintomas gripais estão afastados. Além disso, os familiares e os contactantes primários desses servidores também cumprem a quarentena.

De acordo com boletim, Anápolis tem 503 casos confirmados da doença, sendo 278 pacientes recuperados da doença. No momento, 200 pessoas diagnosticadas com a doença estão em isolamento domiciliar e 16 estão internados, em tratamento.

Na nota, a Brainfarma esclarece que já segue todos o protocolos e medidas de segurança, diante da pandemia no novo coronavírus. O texto diz ainda que, além do distanciamento e outras ações, já foram realizadas 325 desinfecções na unidade.

Leia a nota na íntegra:

A Brainfarma informa foram confirmados 113 casos positivos de Covid-19 em sua unidade localizada em Anápolis, desde o início da pandemia, até o dia 12 de junho. Já foram testadas aproximadamente 600 pessoas no total. A companhia reforça que, seguindo os protocolos de saúde, todos os colaboradores com suspeitas da doença ou mesmo de sintomas gripais são afastados, bem como contactantes primários, a fim de cumprir a quarentena recomendada pelas autoridades sanitárias. Todos estão sendo testados para confirmação ou não da pandemia.

Desde abril, a Brainfarma reforçou medidas de saúde e segurança na unidade de Anápolis, a fim de manter as atividades essenciais para o fornecimento de medicamentos, com a medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização das mãos com álcool gel e reforço na limpeza dos ambientes, além de atendimento a regras de distanciamento entre pessoas na unidade. Também foram intensificadas as atividades de limpeza, e 325 desinfecções foram realizadas na unidade.