Infectados pela covid-19 em Anápolis tem em média 37 anos, diz SMS

Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia, tem 503 casos da covid-19 e nove mortes confirmadas. De acordo com relatório, a média de idade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus é de 37 anos. Em relação aos óbitos, a média é de 62 anos. Os dados constam no boletim epidemiológico desta segunda-feira (16/6), divulgado na plataforma da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Ainda conforme os levantamento, dos casos totais, Anápolis tem 278 pacientes recuperados da doença. No momento, 200 pessoas diagnosticadas com a doença estão em isolamento domiciliar e 16 estão internados, em tratamento.

Idade de pessoas com covid-19 em Anápolis

Segundo a plataforma, Anápolis tem oito crianças de até 5 anos com a covid-19; entre crianças de 6 a 9 anos são três casos confirmados. Casos entre pessoas de 10 a 19 anos são 23; entre pessoas de 20 a 29 anos são 128.

A maioria dos diagnósticos positivos está entre pacientes de 30 a 39 anos, sendo 146 dos casos totais. Entre pessoas de 40 e 49 anos são 100 diagnósticos positivos e uma morte confirmada.

Ainda de acordo com a plataforma, pessoas de 50 a 59 somam 50 casos de covid-19 na cidade, com duas mortes; de 60 a 69 anos são 20 casos e cinco mortes. Entre idosos de 70 a mais de 80 anos são 17 casos confirmados e uma morte.

Covid-19 em Goiás

Nesta segunda-feira (15/6), Goiás bateu um novo recorde de contaminações pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 2,3 mil casos de coronavírus. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), o motivo do registro de tantos casos em um dia é a inserção de algumas confirmações de Rio Verde nos sistemas oficiais de notificação.

Até a publicação do boletim oficial de ontem, haviam 10.294 casos de doença pelo coronavírus no território goiano e 35.710 casos suspeitos em investigação.

Do total de casos, 1.043 são profissionais de saúde, representando 10,1%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 4.4%. Em seguida estão os enfermeiros, com (1,9%).