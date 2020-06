Liberados trechos da GO-060 interditados em janeiro após erosão

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) liberou, nesta segunda-feira (16/6), os trechos da GO-060 interditados em janeiro após erosão. O incidente aconteceu entre São Luís de Montes Belos/ Iporá e Fazenda Nova/ Piloândia.

Desde o início do ano, os trechos no Km 174 e Km 207 da rodovia, na região Oeste de Goiás, estavam em obras emergenciais. O desmoronamento aconteceu por causa de fortes chuvas.

De acordo com a Goinfra, no km 210 da GO-060, entre São Luís de Montes Belos e Iporá, foi realizada a recomposição de todo o bueiro rompido e toda a pavimentação da rodovia, após os serviços de terraplanagem, recomposição das camadas de pavimentação do subleito, sub-base e base.

Já no km 174, entre o trevo de Fazenda Nova e o acesso ao povoado de Piloândia, foi feita a recomposição de todo o bueiro rompido e pavimentação.

A interdição dos trechos da GO-060 após erosão

No fim de janeiro deste ano, o trecho foi interditado nos dois sentidos da pista próximo a cidade de São Luís de Montes Belos. O bloqueio foi feito depois que um bueiro cedeu e causou uma erosão. Na época, fortes chuvas atingiram a região.

Para minimizar o impacto, enquanto concluía a obra, a agência criou um desvio com sinalização e segurança aos motoristas.

GO-070 também é liberada após obras, em Goiânia

Na manhã do dia 2 de junho, a Goinfra liberou totalmente o trecho da GO-070, sentido Goiânia-Goianira, que foi interditado após a abertura de uma erosão às margens da rodovia. O incidente ocorreu em janeiro deste ano, devido as fortes chuvas.

O presidente da autarquia, Pedro Sales, explicou que o projeto foi mais complexo do que o normal por conta do rompimento do bueiro. Durante as obras de reparo, ainda conforme a Goinfra, foi realizado o aterro, a terraplanagem, as camadas de pavimentação do subleito, sub-base e base e, por fim, a recomposição da camada de asfalto (CBUQ), em todo o trecho.