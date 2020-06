Novo decreto proíbe venda de bebidas alcoólicas em Morrinhos

A venda de bebidas alcoólicas em Morrinhos, na região Sul de Goiás, será proibida, inclusive por delivery, a partir desta quarta-feira (17/6), data em que o novo decreto será publicado. A medida foi anunciada pela prefeitura da cidade, que tem como objetivo controlar aglomerações e festas em residências durante o período de isolamento social, diante da pandemia do novo coronavírus.

A decretação da chamada Lei Seca foi decidida em reunião com representantes do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, onde discutiram novas medidas restritivas para evitar a transmissão viral comunitária em Morrinhos.

Morrinhos tem 32 casos confirmados com covid-19, sendo 20 pacientes já recuperados. Segundo o boletim, há também mortes relacionadas à doença e quatro pacientes de Morrinhos seguem internados, aguardando resultados de exames. Destes pacientes, três estão no Hospital Municipal de Morrinhos e um em Goiânia.

Prefeito de Morrinhos pede compreensão quanto a proibição de venda de bebidas alcoólicas

“Acreditamos que as medidas anteriores fizeram com que houvesse um retardamento no surgimento de casos, mas sabíamos que este momento chegaria”, defendeu o prefeito Rogério Troncoso, ao anunciar a proibição da venda de bebidas alcoólicas em Morrinhos.

Para o gestor municipal, todos devem ser adaptar à nova realidade. “Precisamos nos adaptar e adotar medidas que sejam capazes de fazer com que esteve momento difícil passe o mais rápido possível. Por isso peço a comunidade compreensão e colaboração no cumprimento das determinações”, completou.

Na reunião, ficou definido ainda que a Polícia Militar e a equipe de Posturas intensificarão o trabalho de fiscalização acerca do uso de máscaras e reuniões em praças, bem como reforçar nos estabelecimentos comerciais o cumprimento de todas as normas de segurança estabelecidas pelo poder público.

O novo decreto municipal deve ser publicado a qualquer momento.

Santa Helena também proibiu venda de bebidas alcoólicas

Para evitar aglomeração, a Prefeitura de Santa Helena de Goiás também proibiu a venda de bebidas alcoólicas após as 18 horas, além dos sábados e domingos. As medidas foram anunciadas pelo prefeito do município, João Alberto Vieira Rodrigues, e entraram em vigor no último domingo (14).

Ainda de acordo com o gestor municipal, os supermercados que fazem venda de bebidas alcoólicas na cidade ou podem funcionar até as 18h ou retirar os produtos das prateleiras. Todo o comércio em Santa Helena de Goiás será fechado aos fins de semana, com exceção dos serviços de saúde, supermercados, farmácias e postos de combustíveis.