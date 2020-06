Preso autor de estupro contra adolescente, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu, na tarde desta segunda-feira (15/6), o autor de estupro contra adolescente, em Aparecida de Goiânia.

Segundo informações, o mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor de Gerenildo Pereira Souto, de 35 anos. Investigação da especializada apontou que ele teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente.

Exames comprovam autor de estupro contra adolescente, em Aparecida de Goiânia

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 21 de fevereiro, durante a madrugada, por volta de 1h50, no Setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital.

No dia do crime, Gerenildo teria invadido a casa da vítima e a estuprado. Em seguida, ele fugiu e levou o celular da adolescente. Entretanto, o investigado foi flagrado por imagens de câmeras de segurança.

A vítima passou por exame pericial de DNA, o qual comprovou ser Gerenildo o autor do estupro. A vítima chegou a mudar de residência, após ameaças feitas pelo autor, o que motivou a representação pela sua prisão preventiva.

A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (15/5), no momento que o homem estava em casa, no Setor Central, em Aparecida. Ele já tem passagens por tráfico de drogas, furto, ameça e violência doméstica contra a mãe.

De acordo com a Polícia Civil, “a imagem do preso está sendo veiculada com o intuito de que outras eventuais vítimas possam reconhecê-lo, haja vista se tratar de indivíduo contumaz na prática de crimes.”. A medida não fere a Lei do Abuso de Autoridade.

Penalidade para prática do crime

Segundo a lei, é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O Código Penal Brasileiro prevê reclusão de 8 a 15 anos.