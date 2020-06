Rio Verde confirma mais de 3 mil casos e 11 mortes por coronavírus

A Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais de 3 mil casos e 11 mortes por coronavírus. O boletim oficial foi divulgado nesta terça-feira (16/6), por meio das redes sociais.

Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 722 casos. Somente hoje, dois novos óbitos foram confirmados no município. Trata-se de dois idosos, com idades entre 66 e 73 anos.

A décima morte é de uma idosa, de 66 anos, que estava internada e foi a óbito durante a madrugada. O 11º registro é de um idoso, de 73 anos, que também morreu no hospital que estava internado.

Conforme o relatório, já são 3.293 pessoas contaminadas, 152 recuperados, 3.082 isolados, 48 internados e 11 óbitos. O número de suspeitas é de 5.093, outras 4.172 já foram descartadas.

Rio Verde confirma mais de 3 mil casos de coronavírus e recebe mais 30 respiradores

Nesta segunda-feira (16/6), Rio Verde recebeu 30 respiradores do governo federal. “Recebemos os primeiros 30 dos 73 respiradores que pedimos ao Governo Federal. Assim, passaremos dos 35, que já possuímos, para 65 aparelhos na rede pública! Faça a sua parte e respeite as medidas restritivas. Juntos, venceremos esse inimigo invisível!”, escreveu o prefeito Paulo do Vale nas redes sociais.

Volta das atividades da BRF na cidade

Após a testagem em massa realizada na empresa, o prefeito anunciou a retomada nas atividades da indústria a partir da próxima sexta-feira (19/6).

Conforme informações, a medida garante que mais de 50% dos trabalhadores voltem às atividades. Até o fim do mês, a expectativa é de que a empresa volte a operar com cerca de 90% de sua capacidade.

Ao todo, cerca de 15 mil trabalhadores de sete empresas da região fizeram a testagem para diagnosticar a covid-19. “Inédita em todo o país, a estratégia adotada pela Prefeitura de Rio Verde de fazer a testagem em massa dos trabalhadores das grandes indústrias com o devido isolamento dos infectados vai garantir um retorno mais rápido e seguro dos funcionários a seus postos de trabalho.”, afirmou o prefeito.