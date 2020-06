Teatro Goiânia tem programação especial para comemorar aniversário

No último dia 12 de junho o Teatro Goiânia fez aniversário, quando completou 78 anos da sua construção. Para comemorar a data, importante para a cultura e história do estado, a Secretaria da Cultura (Secult Goiás) preparou uma programação especial. Assim, haverá apresentação ao vivo, e on-line, do Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que será realizada nesta quinta-feira (18/6), a partir das 20h.

Por conta da pandemia do coronavírus, a apresentação será feita sem público. O Quinteto de Cordas é composto pelos músicos Thierry de Lucas Neves (violino), Carlos Magno Rabelo (violino) e Patrícia de Lima (viola). Além disso, Raimora Karielly (violoncelo) e Fernando Almeida (contrabaixo). O repertório será de obras clássicas e também populares.

O concerto especial terá transmissão feita por meio de live nas redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube) da Secult Goiás. Ademais, será transmitida nas redes sociais da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

A importância do espaço

O coordenador geral da rede de Orquestras Jovens de Goiás, regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Eliseu Ferreira dos Santos, falou sobre a importância do Teatro Goiânia para todo o estado de Goiás e também para sua trajetória pessoal.

“São 30 anos ali atuando como estudante e também como profissional. Tive também a oportunidade de assistir, como espectador, grandes espetáculos musicais e teatrais, com artistas de diversas partes do mundo. No Teatro Goiânia, atuei como clarinetista da antiga Orquestra Filarmônica de Goiás e posteriormente como Regente da Orquestra de Câmara Goyazes. A sede funcionou nas dependências do Teatro por mais de 10 anos”, declarou.

Eliseu Ferreira ainda completou: “Para mim, o Teatro Goiânia é o coração que pulsa no centro da nossa cidade. É a principal referência a qualquer pessoa quando se menciona a palavra cultura. É um espaço nobre, com localização privilegiada, que deve ser ainda mais prestigiado e apreciado pelos goiano”.

O Secretário de Cultura, Adriano Baldy, também lembrou que mesmo com a pandemia enfrentada atualmente, é importante ressaltar sempre a importância histórica e cultural que o Teatro Goiânia tem para a capital e para a população goiana.

Teatro Goiânia

O Teatro Goiânia é o mais nobre e tradicional espaço cultural da cidade. Ele integra o conjunto arquitetônico do início da capital. Dessa forma, trata-se de projeto do arquiteto Jorge Félix, que o concebeu em estilo art déco. Sua construção teve início em 1940.

O Correio Oficial de 12 de junho de 1942, trazia a informação: “A inauguração do Cine-Teatro Goiânia vai ser marcada por uma super produção da Metro Goldwyn Mayer, na próxima terça-feira”. Assim, um DC-3, avião que trouxe autoridades para o Batismo Cultural da cidade, aterrissou na pista da Avenida Tocantins, onde hoje está a Praça do Avião no Setor Aeroporto. À entrada do Cine-Teatro, o então interventor federal no Estado, Pedro Ludovico Teixeira descerrava a placa, dando por inaugurada a mais luxuosa casa de espetáculos da nova capital.

Foi no Cine-Teatro Goiânia que se relizou o Batismo Cultural de Goiânia – a sessão solene de inauguração com discursos, entrega da chave da cidade ao primeiro prefeito, Venerando de Freitas, e uma movimentada programação cultural, que reuniu governadores, intelectuais e ministros.

Em 2020, o Teatro Goiânia mantém os detalhes arquitetônicos de sua concepção original. Sua última reforma, foi em 1998. Dessa forma, na reforma geral, recebeu 100 novos lugares. Com isso, passou a acolher 836 pessoas. Outro aspecto de reforma foi a retirada da antiga lanchonete que funcionava em suas dependências, descaracterizando o projeto original.

Serviço

Programação de aniversário Teatro Goiânia (Apresentação Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Goiânia)

Quando: 18 de junho, a partir das 20h

Onde: Redes Sociais da Secult Goiás e da Orquestra Sinfônica de Goiânia