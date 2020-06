Cidade de Goiás confirma os primeiros casos de covid-19 no município

Distante cerca de 141 quilômetros de Goiânia, a Cidade de Goiás confirmou nesta quarta-feira (17/6) os primeiros dois casos de coronavírus do município. Conforme a prefeitura, trata-se de um casal que esteve em contato com um familiar em Goiânia confirmado posteriormente de infecção pelo novo coronavírus.

A Prefeitura de Goiás informou em um comunicado nas redes sociais que “as duas pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 estão sendo acompanhados pela equipe da Unidade Primária Respiratória, guardando o isolamento domiciliar e em melhora gradativa dos sintomas”.

Ainda conforme o comunicado, todas as pessoas que tiveram contato com casos confirmados devem manter o isolamento social (não apenas o distanciamento) por 14 dias após o contato e contactar a Vigilância em Saúde caso apresentem sintomas.

Cidade de Goiás entra para rol de municípios goianos com casos de covid-19

O estado de Goiás, que até pouco tempo apresentava um ritmo lento de contaminação pelo coronavírus, já beira os 12 mil casos confirmados da doença.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) divulgou um novo informe epidemiológico na última terça-feira (16/6) atualizando os casos de coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou mais 1.259 casos de covid-19 e agora soma 11.553.

No último domingo (14/6), havia 7.944 casos de coronavírus dos municípios goianos. Ontem (15/6), o número passou a marca 10 mil ao confirmar mais de 2,3 mil novas infecções. Hoje (16/6), o estado ultrapassa 11,5 mil casos. Com isso, somente em dois dias mais de 3,5 mil infecções foram registradas.

No Estado, há 36.976 casos suspeitos em investigação. Outros 19.779 já foram descartados. Até o momento, há 246 óbitos confirmados, são 20 a mais do que o registrado nesta segunda-feira. Há 32 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 331 mortes suspeitas nos municípios goianos.

O número de mortos e contaminados continua crescendo, mas o índice de isolamento social continua baixo. Goiás é um dos quatro estados que está no nível vermelho de isolamento, apresentando 35,58%. O último lugar do ranking é ocupado por Tocantins (34,21%). Os dados são da empresa In Loco.