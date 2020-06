Criança foge de abrigo e é encontrada andando sozinha na BR-060, em Goiás

Uma criança de apenas 12 anos foi encontrada caminhando sozinha pela BR-060 na noite da última terça-feira (16/6), em Terezópolis de Goiás, município a 32 quilômetros de Goiânia. Após uma apuração, descobriu-se que o menino havia fugido de um abrigo da capital, onde morava. Ele contou que tentava voltar para a casa da avó.

O menino foi encontrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da noite de ontem. Segundo a corporação, em conversa com os policiais o menino contou versões desencontradas para justificar o fato de andar pela rodovia sozinho, no anoitecer, expondo-se aos mais diversos riscos.

De acordo com a PRF, ele tentava voltar para a casa da avó, que mora em Santa Terezinha, Norte do estado, a 280 quilômetros de distância.

Os policiais resgataram a criança e a entregaram ao conselho tutelar de Anápolis. Após contato com a avó do menor, o Conselho Tutelar verificou que as informações que a criança prestou à PRF não eram verídicas, e que o menino havia fugido de um abrigo em Goiânia, que tem sua guarda, e onde ele mora há cerca de um ano.

Criança andando sozinha pela BR-060 estava exposta a risco de tragédia

Há vários registros de tragédias envolvendo crianças desacompanhadas em vias com fluxo de veículos.

Em novembro do ano passado, uma envolvendo uma criança de apenas 10 anos foi registrada no município de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. O menino, que saiu de perto dos pais e começou a vagar na GO-139 sem que eles percebessem, morreu após ser atropelado na rodovia. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O menino Kauã de Lima Oliveira, de 10 anos, estava com a família em um posto de gasolina da região quando tudo aconteceu. Após levar uma bronca dos pais, Kauã saiu de perto deles e começou a andar sozinho pela rodovia, que não tem iluminação e acostamento adequados.

A avó de Kauã sentiu falta do menino e saiu para procurá-lo. Ele foi encontrava deitado e ferido na beira da rodovia. Kauã chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento Infantil (PAI), mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

A polícia esteve no local para fazer a perícia e encontrou marcas de frenagem de um veículo, partes de um retrovisor e parte interna do para-lama do que parece ser um carro preto. O motorista fugiu do local sem prestar nenhuma tipo de socorro.