Dois são presos por aplicar “golpe do cartão clonado”, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prendeu duas pessoas por aplicar o “golpe do cartão clonado”, em Goiás.

A ação, batizada de “Operação Card Seeking policial”, foi desencadeada na última segunda-feira (15/6) e teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em desfavor de suspeitos da prática do golpe conhecido como “golpe do motoboy” ou “golpe do cartão clonado”.

A investigação dos dois presos por aplicar “golpe do cartão clonado”, em Goiás

De acordo com a Polícia Civil, este tipo de golpe tem aumentado no período de pandemia. Os criminosos agiam por meio de ligação telefônica, geralmente para telefone fixo, fazendo a vítima acreditar que seu cartão bancário foi clonado.

Na ligação, o golpista se passa por funcionário de instituição financeira e induz a vítima a fornecer os dados do cartão, inclusive a senha alfanumérica. Posteriormente, ele alega que o cartão precisa ser retido ou levado à polícia e diz que uma pessoa irá buscá-lo em nome do banco.

O serviço de busca é feito muitas das vezes por “motoboys” contratados, os quais nem sempre têm conhecimento que participam de um golpe. Com o cartão e a senha em mãos, o golpista gasta todo o saldo existente na conta da vítima.

Na operação, duas pessoas pessoas foram autuadas em flagrante pela prática do crime, em tese, de receptação qualificada. Durantes as buscas, os policiais civis apreenderam diversos documentos, uma camionete, um jet ski, 12 maquinetas de cartão utilizadas no golpe, objetos adquiridos com cartão de crédito de terceiros, além de vários outros itens, como joias e garrafas de bebidas avaliadas em mais de R$ 2 mil a unidade.

As investigações continuam e a polícia agora trabalha para identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso. Várias vítimas, na maioria idosos, já foram localizadas na capital e grande Goiânia.