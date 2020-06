Em três dias, Goiás confirma mais de 4,5 mil casos de coronavírus

De acordo com informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (17/6), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) , somente em três dias, Goiás confirmou mais de 4,5 mil casos de coronavírus.

Desde o início desta semana, o estado tem apresentado altos números de casos dentro de 24 horas. Na segunda-feira (15/6), o recorde de infectados foi ultrapassado, registrando 2.350 em apenas um dia.

Na terça-feira (17/6), houve mais 1.259 casos. Hoje (17/6), outros 960 contaminados foram registrados no sistema do governo estadual. No total, 4.569 novas contaminações foram confirmadas nos três últimos dias.

Sobre os casos de Rio Verde, “a SES-GO informa que os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação.”.

Em relação aos óbitos, no mesmo período 44 morreram vítima do coronavírus. Na segunda-feira foram 15 mortes, outras 20 na terça-feira e 9 hoje. Até o momento, Goiás tem 255 óbitos.

Goiás confirma mais casos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 12.513 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Dentre os casos confirmados, 1.193 são profissionais da saúde. Os casos suspeitos em investigação são 38.211 e outros 20.685 já foram descartados.

Segundo mapa epidemiológico da plataforma Covid-19, somente 7 municípios não apresentam suspeitas de coronavírus. A doença já foi confirmada em 181 cidades.

Do total de casos, há 255 óbitos confirmados até o momento. Além disso, 34 mortes suspeitas estão em investigação e 344 foram descartadas nos municípios goianos.

De acordo com a SES-GO, “o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.”.