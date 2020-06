Morador de abrigo, de 58 anos, morre vítima da covid-19 em Mineiros 

Mineiros, na região sudoeste de Goiás, registrou a primeira morte por covid-19, nesta terça-feira (16/6). Trata-se de um paciente de 58 anos, morador de um abrigo (Instituição de Longa Permanência), que estava internado desde o dia 8 de junho no Hospital Municipal Evaristo Vilela Machado, no município.

De acordo com o comunicado, o paciente tinha um histórico de doenças crônicas como por exemplo sequela de acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico e insuficiência cardíaca com marcapasso (miocardite chagástica) e em uso de traqueostomia. Ele morreu na manhã desta terça, após oito dias de internação.

Prefeitura de Mineiros lamenta morte morador de abrigo, vítima da covid-19; boletim é atualizado

A Prefeitura de Mineiros, por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), lamentou a morte do paciente e disse que se solidariza com os familiares e amigos dele. “Precisamos lutar para que não precisemos contar mais nenhuma morte. O isolamento ainda é a maior arma contra essa pandemia. Mantenham as medidas restritivas”, alertou.

Leia a nota na íntegra:

É com pesar que o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE/Mineiros) comunica o falecimento de um paciente de 58 anos pela infecção provocada pelo novo Coronavírus, SARS-COV 2. O paciente, que era residente de Instituição de Longa Permanência, foi acolhido no Hospital Municipal Evaristo Vilela Machado, no dia 08/06/2020 após ser confirmado o diagnóstico de COVID-19.

O paciente tinha um histórico de doenças crônicas como por exemplo sequela de AVE hemorrágico e insuficiência cardíaca com marcapasso (miocardite chagástica) e em uso de traqueostomia. Infelizmente, o paciente veio a óbito no início desta manhã de 16 de junho.

Nesse momento de dor imensa, a Secretaria Municipal de Saúde se solidariza com os familiares e amigos do paciente. Precisamos lutar para que não precisemos contar mais nenhuma morte. O isolamento ainda é a maior arma contra essa pandemia.Mantenham as medidas restritivas.

Casos de covid-19 em Mineiros

Segundo boletim municipal, divulgado na noite de ontem, Mineiros tem 139 casos confirmados de pessoas com covid-19, sendo que 51 já estão recuperadas. Conforme o informativo, 80 pacientes estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelas equipes de saúde e quatro estão internados. Uma morte já foi confirmada no município.