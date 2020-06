Por túnel em cela, 14 presos fogem da CPP de Aparecida de Goiânia

Na noite desta terça-feira (16/6), 14 presos fugiram da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital. A fuga aconteceu por meio de um túnel.

Conforme informações, os detentos cavaram o buraco embaixo de uma cama na cela 10, bloco 3, na ala B do presídio. A terra retirada do buraco era colocada em sacos.

Dos detentos que fugiram, um já foi recapturado e outros treze continuam sendo procurados. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que a polícia já foi contactada para realizar as buscas pelos foragidos.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar as devidas sanções disciplinares aos envolvidos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a DGAP, denúncias sobre os foragidos podem ser feitas através do telefone 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar ou 3201-1212 da Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Além dos 14 presos que fugiram da CPP de Aparecida de Goiânia, outros tentaram fugir do presídio de Santo Antônio

Servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Santo Antônio do Descoberto evitaram possível fuga de detentos do presídio, na tarde desta terça-feira (16/6). O flagrante foi feito no momento da revista no banheiro do pátio do banho de sol, logo após custodiados serem retornados às celas.

No local, durante o procedimento de revista estrutural, os servidores encontraram uma perfuração que daria acesso à área externa do fundo da unidade. Diante do ocorrido, o local foi isolado para os devidos reparos. Um procedimento administrativo interno foi aberto para apuração do fato e aplicação das sanções disciplinares aos custodiados envolvidos na ocorrência, na forma da lei.

O POP penitenciário é o conjunto de procedimentos padrão de atividades da segurança penitenciária aplicado em todas as unidades prisionais do Estado.