Sindicato confirma mais dois casos de covid-19 nos Correios, em Goiânia

Mais dois casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmados entre servidores dos Correios, em Goiânia. A informação foi repassada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás (SINTECT-GO), por meio de nota, nesta terça-feira (16/6).

De acordo com o texto, foram testados positivo um trabalhador do Centros de Distribuição Domiciliária (CDD) Guanabara e outro da Agência do Araguaia Shopping. Há cerca de 15 dias foram confirmados os primeiros casos nos Correios em Goiás, sendo dois funcionário do CDD de Catalão, na região Sul do estado.

Sindicato diz que pedirá testagem de colegas que tiveram contato com servidores dos Correios com covid-19

Em nota, o sindicato esclareceu que após a confirmação da covid-19 na Agência do Araguaia Shopping, os colegas do trabalhador infectado foram afastados. Já no CDD Guanabara, segundo a empresa, foi realizada a limpeza, mas não testaram todos os trabalhadores que tiveram contato com o caso positivo.

O Sindicato informou que está solicitando da empresa a testagem dos demais colegas que estiveram em contato com os trabalhadores infectados. Leia abaixo na íntegra:

O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás – SINTECT-GO informa a confirmação de novos casos do novo Coronavírus entre os trabalhadores dos Correios em Goiás. Há cerca de 15 dias foram 2 casos confirmados no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) de Catalão e agora foram testados positivo um trabalhador do CDD Guanabara e outro da Agência do Araguaia Shopping.

De acordo com a Superintendência Executiva dos Correios em Goiás, na AC Araguaia Shopping já está sendo realizada a limpeza da Unidade e os colegas que estavam em contato com o trabalhador infectado foram afastados. Já no CDD Guanabara, segundo a empresa, foi realizada a limpeza, mas não testaram todos os trabalhadores que tiveram contato com o trabalhador testado positivo.

O Sindicato está solicitando da empresa a testagem dos demais colegas que estiveram em contato com os trabalhadores infectados, pois somente a testagem de todos (caso do CDD Guanabara) garantirá o retorno às atividades com segurança. O SINTECT/GO também segue investigando o desenrolar dos fatos e se o protocolo profilático indicado pela própria ECT com medidas de testagem, de limpeza das Unidades, de afastamento para o isolamento social estão sendo cumpridas com precisão e, com isso, garantindo a segurança dos trabalhadores dessas Unidades.