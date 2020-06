Aparecida de Goiânia consegue mais R$ 500 mil para combate à covid-19

A Prefeitura de Aparecida conseguiu recurso para o combate e enfrentamento a Covid-19. Emenda parlamentar do senador Luiz do Carmo no valor de R$ 500 mil será depositado nas contas do município para o tratamento de pessoas com a doença.

O prefeito Gustavo Mendanha recebeu a informação na tarde desta quarta-feira, 17, durante videoconferência com o congressista e pastores evangélicos de Aparecida. “Esse recurso será aplicado enfrentamento a Covid-19 em nossa cidade. É um investimento importante, essencial, para que possamos garantir atendimento médico com qualidade para a nossa população nesse momento de pandemia”, afirmou o prefeito.

“O recurso será colocado à disposição do município para o custeio com a saúde pública, um pleito que será tão importante para o enfrentamento ao coronavírus na cidade. E tenho certeza que muito em breve a população será contemplada com mais benefícios”, afirmou o senador Luiz do Carmo.

A videoconferência contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, e da secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Tinoco.