Após 10 anos, trio que matou dono de bar em Piracanjuba é preso

Após um período de 10 anos, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Piracanjuba, cumpriu na manhã desta quinta-feira (18/6) mandados de prisão temporária contra três indivíduos investigados pelo assassinato de David Wanderson Esteves Froes, de 26 anos. O crime, que aconteceu em fevereiro de 2010 no bar da vítima, teria ocorrido por disputa pelo tráfico da região.

Na ocasião do crime, os três homens tinham 19, 20 e 25 anos de idade e foram presos hoje no bojo da Operação Vila Segura, deflagrada pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, após um minucioso trabalho investigativo, foi possível identificar e prender o mandante do crime, que ocorreu há 10 anos, o fornecedor da arma e o autor dos disparos. Todos com passagens criminais diversas, inclusive relacionadas ao tráfico de drogas. O executor dos disparos era conhecido da vítima e, aparentemente, não possuíam qualquer desavença.

Os investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Piracanjuba, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Se condenados pelo crime de homicídio qualificado, suas penas podem atingir 30 anos de prisão.

Relembre o caso do assassinato de dono de bar em Piracanjuba

No dia 10 de fevereiro de 2010, a vítima David Wanderson encontrava-se em seu estabelecimento comercial, situado no setor Vila União, no município de Piracanjuba, quando os autores do crime chegaram e se passaram por clientes pedindo uma bebida.

No momento em que David Wanderson se virou de costas para buscar o pedido, foi atingido em sua cabeça por um disparo de arma de fogo, espingarda calibre 36. Ele foi a óbito imediatamente.

Segundo o Delegado Leylton Barros, que coordenou as investigações do caso, a motivação seria uma disputa pelo tráfico de drogas no Setor Vila União, em Piracanjuba. A morte de David Wanderson teria sido uma tentativa do grupo rival de assumir o controle daquela região.