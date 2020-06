Bombeiros procuram jovem que se afogou no Rio Meia Ponte, em Bom Jesus

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) continua nesta quinta-feira (18/6) as buscas por um jovem que se afogou no Rio Meia Ponte, na cidade de Bom Jesus de Goiás.

Conforme informações, o atendimento da ocorrência de afogamento começou na última terça-feira (16/6), próximo a empresa de dragagem. A vítima se trata de um jovem, de 22 anos, que veio a submergir após o naufrágio de uma embarcação de 5 metros.

No dia do ocorrido, por volta de 18h, um mergulhador se deslocou até o local para prestar o primeiro atendimento e colher informações sobre o ocorrido. Nesta quarta-feira (17/6), quatro mergulhadores foram ao local e começaram as buscas.

Os bombeiros fizeram diversos mergulhos, utilizando a técnica de arrasto, momento que encontraram a embarcação com o motor de popa, a qual ficou sob cuidados do proprietário. Durante a tarde, outra embarcação foi encontrada, mas já estavam em estado precário.

Apesar do intenso trabalho, o corpo do jovem ainda não foi encontrado, as buscas continuam sendo feitas na manhã de hoje (18/6). Veja a foto registrada pelos bombeiros no início das buscas:

Além do jovem que se afogou no Rio Meia Ponte, em Bom Jesus, um homem morreu afogado em Goiânia

No último sábado (13/6), uma equipe dos bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento no Sítio de Recreio Ipê, em Goiânia.

Quando chegaram no local, foram informados de que alguns familiares e conhecidos haviam realizado uma busca primária e não encontraram rastro da vítima.

No local existe um lago e foi solicitado o apoio da equipe de mergulhadores para realizar a busca no meio aquático. Após 10 minutos de busca, o corpo do homem foi encontrado e deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Veja a imagem do lago onde a vítima se afogou: