Catalão suspende Festa do Rosário e novo decreto libera comércio

A Prefeitura de Catalão decidiu suspender a realização da festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário, que estava prevista para ocorrer entre os dias 2 a 12 de outubro deste ano. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (17/6), mesma data em que foi divulgado um novo decreto que libera o comércio na cidade.

De acordo com o prefeito Adib Elias, a suspensão do evento foi decidida levando em consideração a declaração de emergência na saúde pública pela Organização Municipal da Saúde (OMS), em decorrência da pandemia. O decreto de cancelamento da festa também foi publicado no site da prefeitura de Catalão.

Decreto libera comércio em Catalão

Também nesta quarta-feira (17/6), a prefeitura de Catalão publicou um novo decreto, assinado em 16 de junho, que libera o funcionamento de atividades comerciais no município.

De acordo com o documento, podem funcionar: aula presencial individual em Cursos Técnicos e de extensão; autoescolas, podendo ministrar aulas teóricas on-line ou presencial individualizada, aulas práticas e bancas examinadoras, desde que sejam obedecidas as normas estabelecidas pela OMS e pelo protocolo elaborado pelo DETRAN-GO;

Também estão liberados restaurantes, lanchonetes e bares “devendo ser respeitada a distância mínima de dois metros, além de outras regras, com horário de funcionamento entre 6h e 22h; o transporte aéreo e rodoviário de cargas, o transporte intermunicipal de passageiros, inclusive por meio de aplicativos.

Novo decreto de Catalão também libera academias e salões

Decreto também permite a abertura de cartórios extrajudiciais, ressalvados os de protesto, desde que observadas as normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; atividades de organizações religiosas; atividades individuais em academias, mediante agendamento prévio, com atendimento restrito à 50% da capacidade.

Por fim, o documento, que já está em vigor, autoriza também o funcionamento de serviços concessionários e permissionários de transporte urbano municipal, através de ônibus e motocicletas (mototáxi); e o funcionamento de salões de beleza e barbearia.

Segundo a prefeitura de Catalão, até 30 de junho, as atividades comerciais descritas acima, localizadas no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, terão obrigatoriamente horário de funcionamento entre 6h e 18h.