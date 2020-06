Decreto prevê abertura de shoppings na próxima segunda em Goiânia

Novo decreto da prefeitura de Goiânia, assinado nesta quinta-feira (18/6), e que será publicado na íntegra nesta sexta-feira (19/6), libera a abertura de shoppings centers e galerias na próxima segunda-feira (22/6). Além disso, foi confirmado que o comércio na região da Rua 44 volta a funcionar partir do dia 30 de junho. Porém, com barreiras sanitárias.

Segundo o decreto da prefeitura de Goiânia, celebrações religiosas poderão ser realizadas duas vezes por semana. Atualmente, podem ser feitas apenas uma vez por semana. Locais de comércio varejista e atacadista e espaços onde atuam profissionais liberais também poderão voltar a funcionar.

Porém, para estes locais funcionarem, algumas regras deverão ser seguidas. Assim, todos os locais terão que disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos. Além disso, terão que ter pontos para a lavagem das mãos. O decreto estipula que o uso de máscara será obrigatório para todas as pessoas que saírem de casa, sob pena de multa estipulada no valor de R$627.

Segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 4.509 diagnósticos positivos para o coronavírus. Desses testes, 117 foram confirmados nas últimas 24 horas. Além disso, 682 pessoas seguem em isolamento social e são monitoradas pelos profissionais da SMS. Conforme o relatório, 127 pessoas permanecem internadas. O município também já confirmou 100 óbitos provocados pela doença desde o início da pandemia, em março deste ano.

Decreto da prefeitura de Goiânia ainda não libera bares, restaurantes e academias

Segundo o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Walisson Moreira, a reabertura de academias e de outras atividades continuam sob avaliação. “É importante lembrar que academias, bares e restaurantes ainda não podem abrir para atendimento presencial”, acrescentou. Ele informou que a flexibilização desses setores são avaliadas permanentemente pelo Comitê de Crise da Prefeitura.

A secretária de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Zilma Percussor, afirmou durante a reunião desta tarde que a implementação de novas UTIs será condicionante para a retomada de alguns setores. “Isso vem sendo construído ao longo das últimas semanas. O município, inclusive, adquiriu insumos e novos equipamentos, como ventiladores. Os novos aparelhos vão reforçar em mais 10 leitos de UTI o Hospital de Campanha situado na Maternidade Célia Câmara”, citou

O novo decreto da prefeitura de Goiânia com todas as orientações será divulgado nesta sexta-feira (19/6). Porém, foi adiantado que todos os estabelecimentos terão que seguir o escalonamento de horários. A medida tem o objetivo de diminuir aglomerações no sistema de transporte coletivo. Inclusive, chegou a ser criticada, já que os ônibus continuavam cheios em horário de pico na capital. Além disso, de acordo com a prefeitura, diversos outros protocolos de segurança deverão ser seguidos.