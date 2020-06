Deputado de Goiás quer antecipar feriados do 2º semestre para julho

Quatro feriados comemorados no segundo semestre de 2020 poderão ser transferidos para o mês de julho. Essa é a intenção de um projeto de lei apresentado pelo deputado de Goiás Henrique Arantes, do MDB. O parlamentar justificou que a proposta é fomentar o comércio e a economia do estado.

Segundo informações da Assembleia Legislativa de Goiás, a matéria foi protocolada na última semana e segue agora para tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Para Arantes, “nesse momento de dificuldades de toda ordem, causadas pela pandemia do novo coronavírus”, a matéria proposta terá como objetivo aquecer a economia goiana que está sendo severamente atingida, assim como nos outros estados do país.

Pela propositura, serão antecipados os feriados da Independência do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida, aniversário de Goiânia e Dia de Finados. E o calendário ficará da seguinte forma:

– Independência do Brasil, cuja data normal é 7 de setembro, será comemorado no primeiro domingo de julho.

– Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), que é celebrada no dia 12 de outubro, o feriado será no segundo domingo de julho.

– Aniversário de Goiânia, comemorado em 24 de outubro, passará para o terceiro domingo do mês de julho.

– Dia de Finados, 02 de novembro, o feriado será transferido para o quarto domingo do mês de julho.

O projeto prevê ainda que os festejos tradicionais de cada feriado também deverão ser realizados nas novas datas estabelecidas no mês de julho.

Enquanto deputado de Goiás propõe antecipação de feriados, prefeito de Catalão suspende festa da cidade

A Prefeitura de Catalão decidiu suspender a realização da festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário, que estava prevista para ocorrer entre os dias 2 a 12 de outubro deste ano. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (17/6), mesma data em que foi divulgado um novo decreto que libera o comércio na cidade.

De acordo com o prefeito Adib Elias, a suspensão do evento foi decidida levando em consideração a declaração de emergência na saúde pública pela Organização Municipal da Saúde (OMS), em decorrência da pandemia. O decreto de cancelamento da festa também foi publicado no site da prefeitura de Catalão.

Também nesta quarta-feira (17/6), a prefeitura de Catalão publicou um novo decreto, assinado em 16 de junho, que libera o funcionamento de atividades comerciais no município.