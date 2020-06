Goiás registra 853 novos casos de covid-19 e passa 13,3 mil infectados

De acordo com informe epidemiológico desta quinta-feira (18/6), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás registrou 843 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e passou 13,3 mil infectados.

Nesta quarta-feira (17/6), havia 12.513 casos confirmados, mas subiu para 13.366 hoje. No Estado, há 39.986 casos suspeitos em investigação. Outros 21.609 já foram descartados.

Do total de casos confirmados, há 264 mortes distribuídas em 56 municípios goianos. Até o momento, 33 óbitos suspeitos estão em investigação e 354 suspeitos já foram descartados.

Goiás registra novos casos de covid-19 e isolamento social ainda é baixo

O isolamento em Goiás continua no nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros. O índice registrado é de 34,23%, de acordo com levantamento da empresa In Loco nesta quarta-feira (17/6). Ainda conforme a pesquisa, o Amapá lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 42,39%, estado está no nível amarelo.

Até o momento, 187 cidades goianas já confirmaram casos de covid-19. Outros 50 investigam casos suspeitos e apenas 9 não tem registros do vírus. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, e foram atualizados às 13h20 de hoje. Veja as cidades que não tem casos suspeitos ou confirmados de coronavírus:

Baliza

Colinas do Sul

Cristianópolis

Guarinos

Mambaí

Novo Planalto

Nova Roma

Palestina de Goiás

Santa Cruz de Goiás

Perfil dos infectados pelo coronavírus

A maioria dos infectados pelo novo coronavírus são do sexo masculino, representando 51,% do total, contra 49% do sexo feminino. Em relação as comorbidades, a maioria dos infectados já possuía doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e outros. Entre os contaminados, a maioria tem menos de 60 anos, sendo: