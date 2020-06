Homem é preso por trancar família e ameaçar incendiar casa, em Rio Verde

Um homem foi preso suspeito de trancar a família e ameaçar incendiar a casa com todos dentro. O caso ocorreu nesta quarta-feira (17/6), em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. A mulher e os filhos foram salvos por guardas civis, que foram até o local após uma denúncia de violência doméstica e cárcere privado.

De acordo com informações da Central de Comando Operacional da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe de supervisão composta pelos GCM’s Pereira, Vicente e Araújo se deslocou até uma casa no bairro Gameleira, onde ocorriam os supostos crimes. No local, os guardas ouviram os gritos e o portão estava trancado.

Os agentes subiram no muro e visualizaram uma mulher em desespero, juntamente com três crianças. Ainda conforme a corporação, já o suposto agressor, ao perceber a presença da equipe, se trancou dentro da casa coma mulher e os filhos, dizendo que se a equipe não fosse embora ele mataria todos.

Homem tinha coquetel molotov e usava uma faca para ameaçar família, em Rio Verde

Diante das ameaças, os guardas solicitaram apoio das demais equipes. Os guardas entraram no quintal da casa e se aproximaram da janela, na tentativa de conversar com o indivíduo para se render. Foi verificado que o suspeito estava com quatro garrafas de coquetel molotov (explosivos).

Segundo a ocorrência, o homem demonstrava muita agressividade e em certo momento, pegou uma faca e disse que iria matar os guardas e sua própria família. Nesse momento, um dos GCMs realizou um disparo com arma de choque através da janela.

Com autorização da vítima, os guardas entraram na casa e prenderam o homem em flagrante. Foi constatado que a mulher possuía algumas escoriações pelo corpo. Ela relatou que estava sendo mantida em cárcere dentro de casa junto com os filhos pequenos.

Às equipes, o suspeito afirmou que produziu as bombas para incendiar a casa com a família. No entanto, não informou a motivação do crime. Ele foi conduzido para a 8ª Delegacia Regional de Polícia, junto com os materiais apreendidos.

A mulher também foi levada para prestar depoimento. Os filhos do casal ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar para demais providências.