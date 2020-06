Morador de Bela Vista escreve recado em parede para evitar receber visitas

Para proteger a mãe de 87 anos, um morador de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, escreveu um recado na parede de casa pedindo para não receber visitas, inclusive de parentes. “Não recebemos visitas de ninguém, principalmente de parentes. Amo todos, mas só depois da pandemia”, diz a mensagem.

Em entrevista à TV Anhanguera, onde o caso inusitado foi mostrado, o motorista Lincoln Pereira Miranda, de 65 anos, disse que tomou a atitude porque mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, as visitas de vizinhos e parentes eram constantes. Ele relatou que não adiantava falar, pois o pessoal não tinha “desconfiômetro”. Preocupado, ele decidiu dar o recado de uma forma mais “escandalosa”.

Morador de Bela Vista que pediu para não receber visitas disse que recado já surtiu efeito positivo

A casa onde Lincoln e a mãe residem não tem muro apenas uma área antes da porta de entrada. E foi nesse espaço onde o motorista deixou o recado, que fica visível a todos que passarem pela rua.

Na parede da está escrito: “Não recebemos visitas de ninguém, principalmente de parentes. Amo todos, mas só depois da pandemia”. Já na porta, Lincoln reforçou o pedido: “Não entre, por favor. Não recebemos visitas de ninguém. Por favor, não insista”.

Na entrevista ele completa que a ideia teve efeito, pois não recebia visitas há 4 dias.

Marido sinaliza portão para evitar visitas à mulher com covid-19

Em maio deste ano, o Dia Online mostrou o caso de um morador de Rio Verde, cidade localizada no Sudoeste de Goiás, que colocou uma placa no portão para evitar visitas à mulher dele. Ela havia sido diagnosticada com a covid-19 e estava isolada do restante da família. “Estamos em quarentena e abrigados à sombra do Deus altíssimo”, dizia o texto.

De acordo com o Seu Onaldo, à época, a ideia da placa era mostrar a necessidade de todos se cuidarem contra o vírus e também a importância de proteger a família.