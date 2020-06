PCGO prende quadrilha suspeita de roubar mais de 100 cargas pelo país

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), prendeu uma quadrilha suspeita de roubar mais de 100 cargas pelo país.

As duas operações integradas foram deflagradas nos dias 16 e 17 de junho, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais (Delegacia Especializada em Investigação de Furto, Roubo e Desvio de Cargas da PCMG; Delegacia Regional de Passos; Delegacia de Furtos e Roubos de Uberaba) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a Polícia Civil, as operações, batizadas com os nomes De Grão em Grão fase II e Passo longo, visaram o combate ao desvio de cargas pelo país, na modalidade criminosa conhecida como “chave na mão ou chaveirinho”, que é o furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas.

A quadrilha era especializada e agia com diversas pessoas. Primeiro um motorista da quadrilha era contratado pela vítima e durante a viagem, em determinado momento, o mesmo era trocado por outro, que seguia com o desvio da carga. O motorista então se deslocava até a delegacia e registrava um boletim de ocorrência, se passando também por vítima.

Conforme as investigações, nos últimos dez meses a organização criminosa teria sido responsável por mais de 100 desvios de cargas pelo pais, sobretudo na região do triângulo mineiro e adjacências dos Estados de São Paulo e Goiás. Segundo apurações, somente na área de grãos, foram identificados 66 desvios de cargas de soja, feijão, café e milho.

A subtração das cargas impactou de forma considerável o agronegócio mineiro e goiano. O prejuízo financeiro às empresas é estimado em torno de R$ 15 milhões. Nas operações, o Poder Judiciário expediu 24 mandados de prisão e mais de 20 mandados de buscas e apreensões, que foram cumpridos em Goiás e Minas Gerais.