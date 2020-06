Cinema na pandemia. É possível?

Afinal, como fica o cinema em época de pandemia? Desde a determinação oficial da OMS, no dia 11 de Março, o mundo parou. Desde então vivemos a situação de pandemia do Covid-19 que limitou as atividades de comércio, ao redor do mundo. E cada segmento de produto ou serviço precisou encontrar uma readequação para continuar funcionando.

Mas algumas empresas que oferecem produtos e serviços são as que mais têm chance de propagar o vírus. Portanto ainda não possuem solução para seu retorno. Alguns segmentos, como o dos shoppings, conseguiram se reinventar. A solução para a maioria deles têm sido o Drive Thru.

Cinema no Parque

É um projeto muito comum em cidades onde há investimento cultural. Em Brasília, no CCBB, a sessão acontecia, há muitos anos, uma vez por semana. Na tentativa de resgatar um hábito do século passado.

E isso acontece há muito tempo, em várias cidades do mundo. Mas era uma prática que chamava a atenção dos saudosistas da época na qual as pessoas se aglomeravam para assistir filme. Simplesmente por uma questão de logística, havia limitação tecnológica para que todas as pessoas conseguissem ver os clássicos.

Bastava estacionar no perímetro delimitado, sintonizar o carro na rádio que está transmitindo o áudio e pronto! Já era possível ver o filme, de forma isolada e, ao mesmo tempo, coletiva.

Tendências para Streaming de filmes e séries

Apesar de serem empresas que estão com demanda muito alta, não estão inovando tanto. Empresas que antes possuíam teste gratuito tiveram o período trial estendido. Outras disponibilizaram uma determinada quantidade de títulos gratuitos.

Mas isso foi o máximo da inovação. E, na ausência da possibilidade de ir ao cinema, principalmente àqueles apaixonados pela sétima arte, os serviços de Streaming para filmes e séries foram a saída para o(a)s cinéfilo(a)s.

Portanto as tendências para inovação do Streaming de filmes e séries só podem convergir para onde todos estão: nas redes sociais. Neste sentido é natural esperar que essas empresas tentem inovar na questão social, envolvendo dois tipos de tecnologia: VOD (Vídeos On Demand e Videoconferência).

Alternativas ao cinema tradicional

Mesmo sendo práticas associadas a um público mais nostálgico, o Cinema no Parque voltou com tudo. Até cidades onde não havia investimento público/privado para este tipo de iniciativa estão adotando.

Talvez essa seja a pista mais conclusiva de que o caminho para inovar no Streaming de filmes e séries passa pelas redes sociais. Percebemos que as videoconferências simples tomaram conta da internet nos últimos meses. Muitas ferramentas gratuitas de reunião, para demandas menos específicas, se tornaram extremamente conhecidas.

Possível solução

E se o cinema simplesmente fosse online? Mas, como assim, cinema online? A experiência de reuniões nas plataformas de videoconferência, sobretudo para diversão, nos acostumou. E já estamos completamente apto(a)s a fazer reuniões virtuais.

Pensando na experiência do Cinema no Parque, que é coletiva e, ao mesmo tempo, individual, é extremamente viável pensar em uma realidade para o cinema. Enfim uma luz no fim do túnel para os amantes da sétima arte. Sobretudo, na experiência de cinema em momento de pandemia.

Já que as plataformas de filmes e séries substituíram o cinema para algumas pessoas, é completamente natural esperar que elas façam isso em época de pandemia.

Streaming profissional

Antes de fazer reuniões para testar se realmente é viável assistir filmes de forma remota, é imprescindível saber a diferença entre Streaming profissional e amador. Existem plataformas séries que fazem qualquer tipo de evento com o Estúdio Virtual.

Soluções profissionais são necessárias para demandas mais específicas. E, antes de se aventurar no cinema remoto, é bom conferir, primeiro, se você tem permissão para utilizar os direitos autorais dos filmes. O natural é que essas soluções partam das próprias plataformas de filmes e séries.