Drive Gyn: Goiânia ganha cinema drive-in em estacionamento de shopping

Foi inaugurado nesta semana o Drive Gyn, cinema drive-in localizado no estacionamento do Shopping Flamboyant, em Goiânia. No local, as pessoas assistem a filmes de dentro de seus carros. Segundo informações da organização, a estrutura tem uma tela de 14 metros de altura e 24 metros de largura. Além disso, o projetor utilizado tem resolução em 4K.

Os ingressos estão à venda no site do Drive Gyn, com valores a partir de R$40, sendo permitida a entrada de até quatro pessoas por carro. Após a compra, é necessário salvar o ingresso no celular, ou imprimir o QR Code, já que é preciso validá-lo na entrada.

No total, serão três sessões diárias, de segunda-feira a domingo. Assim, Goiânia terá, durante 90 dias, filmes de gêneros variados, dublados e legendados, em um cinema drive-in. Inclusive, sempre serão exibidas animações. A transmissão de áudio em todas as sessões acontece por meio do som do carro, em uma frequência de rádio FM.

Para acompanhar os filmes, há pipoca, bebidas e uma bombonière. Os combos de pipoca são vendidos antecipadamente pela plataforma e retirados no drive-thru de pipoca do Drive Gyn, no local.

Medidas de segurança

No site do Drive Gyn há algumas medidas de segurança especificadas, como o uso obrigatório de máscaras. Além disso, não é permitido assistir aos filmes do lado de fora do carro. Também não há lugar marcado no estacionamento, que é por de chegada,

Além disso, só é permitido sair do carro para ir ao banheiro, com máscara, respeitando o distanciamento de dois metros. Ademais, segundo a organização, há álcool gel nos banheiros e em estações distribuídas em pontos estratégicos.

Confira a programação do Drive Gyn desta sexta-feira

A primeira sessão do Drive Gyn desta sexta-feira é do filme “Pé Pequeno” (dublado), a partir das 18h. A segunda sessão será do filme “Nasce Uma Estrela” (legendado), a partir das 20h10. Além disso, a terceira sessão será do filme “Coringa” (legendado), a partir das 23h.

A programação dos outros dias ainda não foi informada no site do Drive Gyn. Portanto, fique de olho por lá, ou nas redes sociais do cinema, caso você queria conferir outras sessões.