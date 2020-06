Em 24 horas, Goiás tem 17 mortes e passa de 14 mil casos de covid-19

De acordo com informe epidemiológico divulgado na tarde desta sexta-feira (19/6), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 17 mortes e passou de 14 mil casos de covid-19.

Somente nesta semana, o estado teve 70 vítimas fatais do coronavírus. Hoje (19/6), 17 novas mortes foram registradas, totalizando 281 no estado. Até o momento, há 34 óbitos suspeitos que estão em investigação e 356 mortes suspeitas já foram descartadas nos municípios goianos.

Goiás passa de 14 mil casos de covid-19

Desde o início da pandemia, esta foi a semana que houve o maior registros de casos. Na segunda-feira (15/6), o estado bateu o recorde de infecções em 24 horas, registrando 2.350 casos. Na terça (16/6) os números continuaram altos, totalizando 1.259 contaminações.

Na quarta e quinta-feira (17 e 18/6) foram menos de mil confirmações por dia, sendo 960 e 843, respectivamente. Nesta sexta-feira (19/6), novamente altos números, 824 casos.

Diante disso, somente em 5 dias, Goiás confirmou 6.236 novos infectados pela covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. No total, há 14.190 casos, até o momento. No Estado, 41.488 casos suspeitos estão em investigação. Outros 22.373 já foram descartados.

Do total de contaminados, 1.305 são profissionais da saúde, que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. A maioria desta área ainda são os técnicos e auxiliares de enfermagem.

Municípios goianos com registro da doença

De acordo com dados do painel Covid-19, do governo estadual, 191 cidades já contam com casos confirmados do novo coronavírus. Outras 46 apresentam somente suspeitas e nove seguem sem nenhum registro, sendo:

Baliza Campos Verdes Colinas do Sul Cristianópolis Guarinos Mambaí Novo Planalto Palestina de Goiás São Miguel do Araguaia

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).