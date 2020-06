Homem é resgatado após desmaiar dentro de caixa d’água, em Goiânia

Um homem precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), na tarde da última quinta-feira (18/6), após desmaiar dentro de uma caixa d’água localizada no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. A vítima teria entrado no espaço confinado para realizar a manutenção e acabou perdendo a consciência devido à baixa ventilação.

Segundo informações dos bombeiros, o homem entrou sozinho na caixa d’água na tarde de ontem com a intenção de realizar reparos no interior dela. Entretanto, uma vez que o espaço é extremamente reduzido e a circulação do ar é difícil, o homem teve dificuldades para respirar e acabou desmaiando lá dentro.

No local, os bombeiros realizaram a montagem de um sistema multiplicador de força para içamento e adentraram no local com uso de Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo. Após resgate da vítima, ela foi atendida por equipe médica, sendo posteriormente transportada para o hospital.

Em outro caso, homem também precisou ser resgatado após desmaiar dentro de uma caixa d’água, em Goiânia

Em outubro do ano passado, um caso semelhante foi registrado. Um pintor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de desmaiar dentro de uma caixa d’água seca de seis metros de profundidade. O incidente ocorreu no setor Vila Americano do Brasil, em Goiânia, enquanto ele realizava um serviço no local. Após o resgate, o homem foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

De acordo com informações da corporação na ocasião, no momento do incidente a vítima realizava uma pintura no interior da caixa d’água, um local confinado e sem ventilação, com seis metros de profundidade. Os bombeiros realizaram a descida no interior da caixa d’água e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros e fornecimento de oxigênio.

O homem, que não teve o nome revelado, foi levado para Hugo. Ainda não se sabe o que teria provocado o desmaio do trabalhador e por quanto tempo ele ficou dentro da caixa d’água.