Jovem sem CNH é preso com 259 quilos de maconha na BR-364, em Jataí

No início da tarde desta quinta-feira (18/6), um jovem de 26 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso com 259 quilos de maconha na BR-364, em Jataí, no sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao ser abordado, os policias perceberam que o motorista, de 26 anos, é inabilitado, estava nervoso e bastante apreensivo durante a ação.

Diante disso, o veículo, um Ford Ka, foi fiscalizado, momento que foram encontrados vários fardos com dezenas de tabletes do entorpecente, que seria uma substância análoga à maconha.

Segundo declarações do jovem, ele pegou o veículo em Rio Verde e buscou a carga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista disse desconhecer a carga que transportava. Pelo serviço ele recebeu, adiantado, R$ 5 mil. Ele não quis revelar para entregaria a carga em Rio Verde.

Após as diligências, ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Além do jovem sem CNH é preso com maconha, em Jataí, outro foi detido em eletrônicos, em Serranópolis

Um homem foi preso na quinta-feira (4/6) com drogas e eletrônicos vindos do Paraguai. O flagrante aconteceu na cidade de Serranópolis, no Sul goiano. Conforme informações, o suspeito foi abordado após uma denúncia anônima.

Durante busca veicular, foram encontrados diversos pacotes de drogas, que estavam escondidos na estrutura do veículo, sendo no interior dos forros de portas, no assoalho e outros locais. No total, foram encontrados 70 tabletes com uma substância esverdeada, semelhante à maconha. Além disso, também foi achado um celular Iphone 7 Plus, um amplificador de som e uma bota.

Após as diligências, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Serranópolis, juntamente com todo material apreendido.