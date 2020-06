“Não podemos punir as pessoas” que não aderem ao isolamento, diz Gracinha Caiado

Durante a inauguração da sala de atendimento de crédito exclusivo para advogados na Casag, na tarde da última quinta-feira (18/6), a primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, falou sobre a atual posição do governo estadual frente à pandemia e garantiu que Ronaldo Caiado segue com sua postura em defesa do isolamento social. Entretanto, Gracinha disse que há uma hierarquia que deve ser respeitada e que o governo não pode punir quem desrespeita as medidas sanitárias.

Além de Gracinha, o evento aconteceu com a presença do secretário de Indústria e Comércio, Adonídio Vieira; o diretor de Operações da GoiásFomento, Fernando Freitas e do presidente da Casag, Rodolfo Otávio.

Quando questionada sobre a postura do governo do Estado quanto à implementação das medidas de contenção da proliferação do coronavírus, a primeira-dama foi categórica ao afirmar que o governador mantém sua posicionamento, mas que pouco pode fazer sozinho.

“O governador não mudou em momento algum a posição dele, mas existe uma hierarquia jurídica que nós temos que seguir. Nós temos o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, ninguém manda sozinho”, declarou.

Segundo Gracinha, o governo insiste na adesão por parte da população das medidas sanitárias, mas ele não pode se ater a atos punitivos para tal. “O governador segue na posição ‘precisamos ficar em casa’, ‘precisamos usar máscara’, ‘não aglomerar’. Agora, nós não podemos punir as pessoas que fazem. Nós temos que cuidar, nós temos que falar”, arrematou.

Evento na Casag que contou com presença de Gracinha Caiado marcou parceria com a GoiásFomento

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, Casag, inaugurou na tarde desta quinta-feira (18/6), no prédio do Centro de Excelência, no Jardim Goiás, em Goiânia, a sala de atendimento exclusivo onde serão recebidos advogados que poderão contar com linhas de crédito especiais obtidas através de uma parceria com a GoiásFomento.

A medida faz parte de uma parceria entre a Casag e o Governo de Goiás, via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

Através de um convênio assinado no início deste mês, entre a GoiásFomento e a entidade, os advogados inscritos na Casag terão 50% de desconto na taxa de abertura de cadastro (TAC), em todas as linhas de crédito disponibilizadas pela Agência com juros bem inferiores aos praticadas no mercado. O prazo para pagamento pode chegar a 48 meses, com 12 meses de carência, dependendo da operação de crédito.