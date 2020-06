PM monta barreiras sanitárias na região do Vale do Araguaia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), cumprindo orientações do governo de Goiás, iniciou nesta quinta-feira (18/6), operações de fiscalização sanitárias que ocorrerão de forma permanente, durante o período de temporada, em toda a região do Vale do Araguaia.

As barreiras serão realizadas na entradas das cidades de Aruanã, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Mundo Novo, Britânia, Bom Jardim de Goiás, Aragarças e Piranhas, com apoio das prefeituras para orientar sobre a importância de evitar a propagação do novo coronavírus.

Diante disso, fica proibida a montagem de ranchos e acampamentos que não sejam exclusivamente familiares, sendo apenas uma família por local. Ainda não é permitido a aglomeração em praias e espaços públicos tais como praças e avenidas.

A fiscalização ocorrerá nas rodovias de acesso a essas cidades, no interior das mesmas e através de embarcações do Comando de Policiamento Ambiental, durante toda a extensão do Rio Araguaia.

Cancelada a temporada na região do Vale do Araguaia

Devido a pandemia do novo coronavírus, a temporada do Araguaia, que acontece todo ano em julho, foi cancelada. A medida foi publicada por meio de decreto no dia 10 deste mês e prevê multa de até 500 mil.

O decreto começa a valer no dia 1º de julho e, ainda segundo o documento, ficam proibidos também as estruturas temporárias de bares, restaurantes, banheiros e pontos de apoio de atendimento a turistas. Além disso, o uso de máscaras continua sendo obrigatório. Segundo o decreto, o descumprimento da norma será considerado infração administrativa ambiental.

A deliberação vale para toda extensão do rio no Estado e tem por objetivo evitar aglomerações e o avanço do coronavírus. Além da Polícia Militar Ambiental, para garantir o cumprimento do decreto, as prefeituras, o Corpo de Bombeiros, a Goiás Turismo e Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) vão fiscalizar as margens do rio.