PMs salvam bebê engasgado em Goianira; câmera de posto flagra ação 

Um bebê engasgado com leite foi salvo por PMs em um posto de gasolina, em Goianira, a cerca de 29 quilômetros de Goiânia. O resgate ocorreu na noite da última quarta-feira (17/6) e foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, após o engasgamento, os pais saíram para procurar ajuda. Ao avistarem uma viatura da PM, que estava em um posto de combustíveis, gritaram por socorro, explicando que o bebê havia se engasgado e estava sem respirar.

Vídeo mostra exato momento em que PMs salvam bebê engasgado, em posto de Goianira

No vídeo é possível o exato momento em que o pai da criança desce do carro e chama os PMs, que aparecem correndo em direção ao veículo. A equipe iniciou os primeiros socorros realizando o processo de tapotagem, que consiste em uma massagem pulmonar aplicada pelas costas na posição de costas com a cabeça inclinada, que ajuda a soltar a secreção das vias respiratórias.

Assista ao momento do resgate:

No momento do resgate, segundo os PMs, o bebê estava desfalecido, sem respirar e já com cor roxeada. Após insistentes movimentos com a massagem, a criança começou a voltar a respiração expelindo secreções e vômito pela boca, desobstruindo suas vias aéreas e facilitando a normalidade pulmonar.

Depois do salvamento, os PMs orientaram os pais a irem até um hospital para que um médico avaliasse a integridade física da criança. O resgate foi acompanhado por alguns populares que estavam no posto.

PMs salvam bebê engasgado com leite, em Anápolis

Em março deste ano, PMs também salvaram um bebê de 19 dias que estava engasgado com leite materno, em Anápolis, a cerca de 59 quilômetros da capital.

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Boa Vista, quando foi abordada próximo ao presídio por um homem que estava desesperado informando que um bebê estava engasgado.

De imediato, os militares se deslocaram até a residência. Foram realizadas manobras de primeiros socorros para o bebê expelir a secreção. Após os primeiros socorros, os militares colocaram os familiares na viatura policial e encaminharam para o Hospital de Urgências de Anápolis, onde o bebê recebeu atendimento.