Prefeitura de Goiânia realiza 3ª etapa de testes para covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (20/06) a terceira etapa para testagem rápida da população de Goiânia para covid-19. O inquérito sorológico é uma pesquisa para identificar a contaminação das pessoas pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). A previsão é realizar pelo menos 2.600 testes para validação da pesquisa.

Serão utilizados testes do Ministério da Saúde feitos a partir da amostra de soro sanguíneo que concentra uma maior quantidade de anticorpos por ser mais eficiente e ser recomendado por um estudo feito em São Paulo. A metodologia será por amostragem com sorteio de quadras por distrito sanitário e escolha de domicílios e lotes alternados. Além da coleta, será aplicado um questionário aos participantes que foram selecionados por sorteio.

No inquérito, 364 profissionais estarão trabalhando e cada equipe terá um profissional de saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliar de enfermagem, técnicos de laboratório, biomédicos) e um agente de combate à endemia. Todos estarão devidamente uniformizados, com equipamentos de segurança e proteção individual e identificados com crachás.

Resultados

A divulgação dos resultados pra quem for testado será feita de seguinte forma: quem teve laudo positivo será comunicado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e serão solicitados novos testes para todos os membros da família como forma de prevenção.

Se a pessoa não receber uma ligação ou uma visita da equipe da SMS até a próxima quarta-feira (24/6) , significa que o resultado foi negativo, por isso, não haverá contato de retorno da SMS e não há necessidade de ligar para a secretaria em busca do resultado. Todas as orientações já constam no Termo de Autorização para exames.

A Secretaria Municipal de Saúde já realizou dois inquéritos populacionais para Covid-19 em todas as regiões da capital, totalizando 6.500 testes até agora.