Produtores rurais devem se prevenir contra o coronavírus

O coronavírus é uma preocupação de todos e em tempos de pandemia à atenção deve ser redobrada. Mesmo se você mora no campo, longe dos grandes centros urbanos, tem que se prevenir contra a Covid-19.

Neste momento, para garantir a oferta de alimentos à população, muitos produtores rurais mantiveram suas atividades. Alguns, inclusive, decidiram ir em busca novos maquinários para ampliar sua produção. Sendo assim, é importante ter cuidado na hora de realizar compras.

Um trator a venda usado, por exemplo, deve ser bem higienizado para diminuir o risco de contaminação. Isso acontece porque o vírus permanece em superfícies por muito tempo. Uma pessoa contaminada que tocar um objeto pode transmitir o coronavírus para outros trabalhadores que usarem a mesma ferramenta.

No caso de veículos, como carros, caminhões, tratores e colheitadeiras, que podem ser focos de transmissão, o mais correto é que sejam sempre utilizados pela mesma pessoa. Além disso, as maçanetas, volantes, câmbios e painéis devem passar por limpeza constantemente.

Animais não transmitem o coronavírus. Porém, os equipamentos que são usados para cuidar de cada criação necessita da higienização adequada, principalmente os que são manuseados por mais de uma pessoa, como ordenhadeiras, baldes e sacarias.

Outra recomendação que você deve seguir é lavar as mãos com água e sabão após o uso dos equipamentos de trabalho e evitar tocar o rosto, já que a Covid-19 é contraída quando o coronavírus entra em contato com as mucosas do nariz, da boca ou dos olhos.