Vice-prefeito de Anápolis está entre casos positivos de covid-19 na cidade 

O vice-prefeito de Anápolis Márcio Cândido testou positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O comunicado foi feito pela assessoria dele, por meio das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (18/6). O político está em isolamento domiciliar e, de acordo com nota, apresenta estado de saúde estável.

Ainda conforme o texto, o vice-prefeito de Anápolis apresentou os primeiros sintomas há alguns dias, quando já se isolou em casa. Ele foi submetido ao teste para coronavírus, quie te e resultado positivo para doença.

Leia o comunicado na íntegra:

Informamos por meio desta nota que o vice-prefeito, Márcio Cândido, foi diagnosticado na tarde de hoje (18) com COVID-19. Ele apresentou sintomas há alguns dias e, desde então, estava em isolamento domiciliar tomando as devidas precauções. Neste momento o vice-prefeito apresenta estado de saúde estável, com sintomas leves e permanece em isolamento domiciliar.

Vice-prefeito de Anápolis está entre os mais de 500 casos positivos de covid-19 na cidade

O diagnóstico positivo para covid-19 do vice-prefeito de Anápolis se junta a outros 570 na cidade. Até a tarde desta sexta-feira (19/5), o município soma 571 casos positivos, sendo 383 de pessoas já recuperadas da doença.

Entre os casos totais, a cidade confirma dez mortes causadas pela covid-19. Dos pacientes que ainda estão em tratamento, 169 estão isolamento domiciliar e nove estão internados.

De acordo com plataforma lançada pela prefeitura de Anápolis, a médica de idade entre os pacientes confirmados para covid-19 é de 37 anos. Já entre os óbitos, a média é de 65 anos.

Medicamento aprovado por Oxford já é usado em Anápolis

Em um estudo da Universidade de Oxford divulgado nesta semana, pesquisadores do Reino Unido afirmam que o corticoide dexametasona é a primeira droga que, comprovadamente, reduz a incidência de mortes pela covid-19. Segundo o levantamento, houve redução de 35% em mortes de pacientes que usavam respiradores e receberam a medicação.

O medicamento já é usado em pacientes graves em Anápolis, conforme comunicado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “A administração deste corticoide em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave diminui o processo inflamatório e aumenta a capacidade dos pulmões, melhorando a saturação de oxigênio e o padrão respiratório do paciente”, relatou o médico e secretário municipal de Saúde, Lucas Leite.