Empresário morre após bater carro em caminhão na BR-153, em Rialma

Um empresário, de 51 anos, morreu em um grave acidente, quando bateu o carro em um caminhão na BR-153, no município de Rialma, no Centro Goiano. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (19/6).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um veículo Fiat Strada e um caminhão. Segundo levantamentos preliminares, o Fiat seguia no sentido sul/norte quando, por motivo ignorado, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão.

O motorista do caminhão, de 37 anos, disse à polícia que não conseguiu evitar a colisão frontal, pois o carro surgiu de forma repentina e não deu tempo de desviar. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado.

O condutor do Fiat, um empresário do ramo da construção civil, ficou preso às ferragens. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a PRF, a rodovia ficou interditada por cerca de cinco horas e só foi liberada às 23h50. O congestionamento chegou a cerca de três quilômetros para cada lado. Veja as fotos:

Além do empresário que morreu após bater carro em caminhão na BR-153, em Rialma, outro foi atropelado em Goiânia

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão, na noite de quinta-feira (28/5), por volta de 21h, no Jardim Guanabara, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local para averiguar as causas do acidente.

Conforme informações, quando o caminhão passava pelo retorno do canteiro central três pedestres saíram repentinamente e tentaram atravessar a pista, logo à frente do veículo. Neste momento, o homem foi atropelado.

A vítima bateu a cabeça do lado esquerdo do para-brisas do caminhão e caiu. O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local fazer a retirada do corpo. O condutor do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.