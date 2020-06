Goiás confirma 15.149 casos e 295 mortes por covid-19, diz boletim

Já são 15.149 casos confirmados da covid-19 em Goiás, até a tarde deste sábado (20/6). Outros 42.527 seguem em investigação e 23.097 já foram descartados. Também são confirmadas 295 mortes e mais 36 são apuradas. Os dados constam em boletim atualizado e na plataforma Covid-19, do governo estadual.

O estado segue com 195 municípios afetados pela doença. Outros 42 investigam notificações suspeitas e, até o momento, apenas 9 cidades não têm registros de infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com dados da plataforma, 1.316 profissionais da saúde já foram infectados pela covid-19 em Goiás. Desse total, 572 são técnicos ou auxiliares em enfermagem; 247 são enfermeiros; e 193 casos foram confirmados entre médicos. Ainda segundo o levantamento, 186 doentes são outros trabalhadores da saúde; 66 são trabalhadores administrativos da saúde e 52 são fisioterapeutas.

Dados da covid-19 em Goiás

Segundo a SES-GO, o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas e-SUS VE e Sivep Gripe. Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas pelas instituições de saúde cadastradas no estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br.

Os dados deste boletim foram divulgados até às 15h deste sábado, 20 de junho.

Goiânia concentra o maior número de casos da covid-19

Até o boletim desta sexta-feira (19/6), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, em 24 horas, Goiânia registrou 391 novos casos de covid-19, somando 4.900 infectados.

O relatório ainda aponta que 80% dos pacientes já se recuperaram totalmente da doença, ou seja, 3.911 pessoas. O município também já confirmou 107 óbitos provocados pela covid-19, contabilizados desde o início da pandemia, em março deste ano.