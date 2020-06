PM fecha clínica clandestina e prende falso dentista, em Goiânia

Um falso dentista foi preso, na noite desta sexta-feira (19/6), em uma clínica clandestina de odontologia no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. No local, de acordo com a Polícia Militar, foram encontradas diversas porções de drogas, já embaladas, que seriam entregues em uma festa.

Ainda segundo a corporação, uma equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) recebeu uma denúncia a respeito do funcionamento de uma clínica ilegal na região, localizada na Avenida Francisco Magalhães.

No local, os PMs visualizaram dois homens deixando o estabelecimento. Foi realizada a busca pessoal em ambos os abordados; foram encontradas centenas de embalagens tipo zip e algumas embalagens tipo frasco, ecstasy e maconha.

Dono de clínica clandestina confessou ter abandonado faculdade de odontologia, diz PM

Um dos homens informou que estava com os produtos para levar para seus amigos em uma festa que ocorreria no próximo domingo (21). Ainda de acordo com o relato, as drogas não seriam vendidas e sim cedidas gratuitamente para recreação.

O outro homem se identificou como odontólogo, que seu diploma, comprovando formação entre 2013/2014, estava em sua casa. Segundo ele, sua clínica funciona desde 2015. Em vistoria, foram encontrados vários prontuários de atendimento do suposto cirurgião dentista, que foram apreendidos para serem apresentados a autoridade policial.

Por fim, o preso acabou contando que abandonou a faculdade de Odontologia e se formou em técnico de prótese dentária. Os homens e os objetos apreendidos foram apresentados à Central de Flagrantes, para providências cabíveis.

Apreensão de drogas

Também na noite desta sexta-feira (19), uma equipe da PM prendeu um homem em Corumbá, que estava com um revolver Cal. 38, 27 munições do mesmo calibre, 40 comprimidos de ecstasy, dez porções de cocaína e uma porção média de maconha.

De acordo com a ocorrência, o detido também estava com R$ 3.780 e uma balança de precisão. Após a prisão, o indivíduo foi conduzido para a central de flagrantes de Anápolis.