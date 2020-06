Veja medidas para reabertura de shoppings e Região da 44 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia publicou, na noite desta sexta-feira (19/6), um novo decreto estabelecendo as medidas para reabertura de shoppings e Região da 44 em Goiânia. Além disso, as regras também devem ser adotadas nos camelódromos, galerias, centros comerciais, setores varejistas e atacadista e espaços onde atuam profissionais liberais.

De acordo com o documento, as lojas e galerias da Região da 44 voltam a funcionar a partir do dia 30 de junho. Os outros estabelecimentos previstos poderão funcionar a partir da próxima segunda-feira (22/6). Ainda permanece proibida a abertura para atendimento presencial de academias, bares e restaurantes.

Confira as medidas adotadas para reabertura de shoppings e Região da 44 em Goiânia

Shoppings

O novo decreto liberou as atividades no shoppings, mas não a reabertura dos cinemas. Além disso, as praças de alimentação só poderão funcionar no sistema “pague e leve”, pois o consumo no local está proibido.

Além disso, ainda é proibido o funcionamento de áreas de lazer, de festa, lounges, games, brinquedotecas e locação de carrinhos nos shoppings. Não é recomendada a presença de crianças menores de 12 anos nos estabelecimentos.

O decreto ainda estabelece a diminuição de 50% da capacidade de lotação em elevadores e as lojas devem privilegiar os mostruários virtuais ou meios que o contato com o cliente seja reduzido.

Região da 44

O funcionamento da Região da 44 está liberado a partir do dia 30 de junho, mas os comerciantes e empresários devem obedecer as regras estabelecidas para evitar a disseminação pelo novo coronavírus. Veja: