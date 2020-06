Goiás confirma mais de 300 mortes por coronavírus

Goiás confirma, até a tarde deste domingo (21/6), mais de 300 mortes por covid-19. Outros 37 óbitos suspeitos são investigados, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Desde a última segunda-feira (15/6), o estado teve 92 vítimas fatais do coronavírus. Hoje (21/6), 8 novas mortes foram registradas, totalizando 303 no estado. Até o momento, há 365 mortes suspeitas já foram descartadas nos municípios goianos.

Quanto ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o boletim registra 15.745 casos no território goiano, já incluindo o número de mortos pela doença.

Mortes por covid-19 em cidades de Goiás

Conforme o painel Covid-19, do governo estadual, Goiás tem 195 cidades afetadas pelo vírus. As 303 mortes confirmadas foram registradas em 57 dessas cidades; outras 5 investigam óbitos suspeitos.

A maioria das vítima fatais da covid-19 tinham de 50 a 79 anos, sendo 190 de 303. Outras 75 pessoas que morreram tinham 80 anos ou mais. De acordo com a plataforma, 41 vítimas tinham de 15 a 49 anos de idade.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Registros da doença durante a semana

Desde o início da pandemia, esta foi a semana que houve o maior registros de casos. Na segunda-feira (15/6), o estado bateu o recorde de infecções em 24 horas, registrando 2.350 casos. Na terça (16/6) os números continuaram altos, totalizando 1.259 contaminações.

Na quarta e quinta-feira (17 e 18/6) foram menos de mil confirmações por dia, sendo 960 e 843, respectivamente. Nesta sexta-feira (19/6), novamente altos números, 824 casos.

Durante o fim de semana, 1.555 novas infecções foram registradas, sendo 859 no sábado (20/6) e 696 no domingo (21/6). Diante disso, somente em 7 dias, Goiás confirmou 7.791 novos infectados pela covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus.

Do total de contaminados, 1.326 são profissionais da saúde, que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. A maioria desta área ainda são os técnicos e auxiliares de enfermagem.