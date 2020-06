Caiado anuncia mais 4 mil vagas para o CNH Social

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou mais 4 mil vagas para o programa CNH Social, para o próximo semestre. O primeiro documento foi entregue ao beneficiário nesta segunda-feira (22/6), em solenidade realizada no Palácio das Esmeraldas.

Na primeira fase do projeto executado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), foram beneficiados 2.010 pessoas. O Governo ofertou 670 vagas para cada uma das três áreas cobertas pela CNH Social (estudantil, rural e urbana), sendo que 10% delas são destinadas a pessoas com deficiência.

De acordo com Caiado, no próximos dias será enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o comunicado de um novo projeto para ofertar, no segundo semestre, mais 4 mil vagas da CNH Social.

“Estamos um patamar acima para transformar a vida das pessoas. A CNH Social é um passaporte para uma nova oportunidade; é um instrumento de trabalho e dignidade para os goianos”, declarou o presidente do Detran, Marcos Roberta Silva.

CNH Social

O programa CNH Social garante a gratuidade do documento a estudantes que fizeram e concluíram o ensino médio em escolas públicas, pessoas de baixa renda e trabalhadores rurais. Os convocados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático).

Também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Critérios para obtenção da CNH Social:

CNH social estudantil

Ter idade entre 18 e 21 anos;

Ter cursado e concluído os três anos do ensino médio em escola da rede pública;

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

As vagas serão atribuídas de acordo com a nota obtida no Enem.

CNH social urbana

Ter acima de 21 anos de idade;

Ter cursado o ensino fundamental;

Possuir renda familiar que não ultrapasse dois salários mínimos;

Estar inscrito em programas públicos e oficiais de transferência de renda.

CNH social rural