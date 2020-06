Com 4.271 curados da covid-19, Goiânia confirma 240 novos infectados em 24h

Goiânia já tem 5.275 mil casos de pessoas infectadas pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Foram confirmadas 240 novas infecções em apenas 24 horas. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na noite deste domingo (21/6).

Do total de casos confirmados, 4.271 pacientes já estão curados da doença e 114 residentes da capital morreram vítimas da covid-19, segundo a pasta.

Entre os 890 pacientes que seguem ativos para o novo coronavírus, 160 estão internados em tratamento e o restante cumpre isolamento domiciliar, sendo monitorados por equipes da saúde de Goiânia.

Em Goiânia, setores Bueno e Jardim Guanabara somam 434 infectados pela covid-19

Ainda conforme o boletim epidemiológico, dos 470 pacientes que receberam assistência nas unidades que são referência para o tratamento da doença no município, 234 necessitam de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O número corresponde a 50% das internações.

O relatório também mostra os bairros com as maiores taxas de infecção na capital. O Setor Bueno, com 230 casos, e o Jardim Guanabara, com 204, são os que somam mais infectados pelo novo vírus. Esses setores são seguidos de Setor Oeste (145), Novo Mundo (117), Jardim América (106) Jardim Goiás (100).

Goiânia tem 2º maior número de casos da covid-19 no estado

De acordo com boletim epidemiológico estadual, também divulgado neste domingo (21), Goiás confirmou mais de 300 mortes por covid-19. Somente no domingo foram confirmadas oito novos óbitos. Outras 37 mortes suspeitas são investigadas e 365 já foram descartadas nos municípios goianos.

Quanto ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o boletim registra 15.745 casos no território goiano, já incluindo o número de mortos pela doença. Goiânia se tornou a segunda cidade com mais casos confirmados (5.275). Em primeiro lugar está Rio Verde, no Sudoeste do estado, que já tem 5.569 pessoas infectadas pela doença.

Goiás tem 195 municípios com casos confirmados da doença e outros 43 com notificações suspeitas. Apenas cidades goianas, até o momento, não registram infecções pelo novo coronavírus.