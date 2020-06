Comida junina: aprenda a fazer uma deliciosa pamonha assada de sal

O mês de junho é o favorito de muita gente. Afinal, tem festa junina e comida junina. O que há de melhor no restante do ano? Porém, desta vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, as celebrações culturais com dança, música, religiosidade, barraquinha de comida e aglomerações estão suspensas. Por isso, muita gente tem festejado em casa, com a família, seja comprando um kit junino ou fazendo receitas de comidas típicas, como a deliciosa pamonha assada de sal, que abre a temporada de comidas juninas no nosso canal no Youtube.

Dentre as receitas típicas desta época do ano, a pamonha está entre as queridinhas. Porém, há quem prefira não se arriscar no trabalho de amarrar pamonha. Portanto, se você prefere não se arriscar a encaixar as palhas e colocar a pamonha para cozinhar, vale muito a pena investir em uma pamonha assada. Nesta versão, ela é de sal e recheada com queijo e linguiça. Mas você pode alterar a receita para a versão doce.

Desde o início da quarentena, o Aproveite a cidade passou a investir também em conteúdos de culinária, uma vez que cozinhar virou um verdadeiro programa para quem está em casa, cumprindo as determinações de isolamento social. Ou seja, agora, você também encontra receitas fáceis e gostosas na nossa sessão sobre Gastronomia.

Ingredientes | Pamonha Assada de Sal

1 Kg de massa de milho (8 espigas)

1 espiga de milho cristal

200 ml de óleo

200g de linguiça

200g de queijo fresco cortado

Tempero a gosto

Cheiro verde e pimenta de cheiro

Modo de preparo

Comece pelos ingredientes que compõem a massa da pamonha. Em uma tigela, coloque a massa de milho, o óleo, o tempero, o cheiro verde e a pimenta de cheiro. Misture tudo e não esqueça de conferir o sal. Depois disso, deposite metade da massa de pamonha em uma fôrma, que não deve pequena, condizente com a quantidade de ingredientes.

Na sequência, coloque o recheio da sua pamonha assada, distribuindo bem o queijo e a linguiça. Por fim, cubra o recheio com o restante da massa de pamonha e leve ao forno a 200ºC por aproximadamente 1h ou até ficar com a superfície dourada.

Um detalhe bem legal os ingredientes são os mesmos para você preparar a pamonha tradicional, amarrada na palha e cozida! Confira o modo de preparo em detalhes AQUI.