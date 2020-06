Coronavírus: 61 servidores testam positivo em presídios goianos

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), em parceria com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) e Direção-Geral da Polícia Civil (DGPC) do Estado de Goiás, está realizando testes para diagnóstico do coronavírus em servidores penitenciários das áreas administrativas e operacionais do sistema prisional goiano. Até o momento, 61 servidores testaram positivo em presídios goianos.

Do total, 21 estão afastados de suas funções, sob acompanhamento do Comitê. Há também outros seis casos suspeitos que foram afastados temporariamente, como determina o protocolo de saúde. De acordo com a DGAP, não há servidores internados e registros de óbitos.

Conforme informações, até a última quinta-feira (18/6) foram realizados mais de 1.300 testes em servidores 1ª e 3ª Coordenações Regionais Prisionais da DGAP, servidores do Presídio Estadual de Formosa e os trabalhadores das áreas administrativas dos departamentos que compõem a instituição, além dos casos orientados à testagem na rede pública e privada de saúde.

Segundo Ana Távora, integrante do Comitê institucional, a testagem dos servidores é essencial para evitar a disseminação do novo coronavírus. “Ter conhecimento do diagnóstico é fundamental para que seja feita uma intervenção rápida, em casos positivos, para que a doença não se propague entre os demais servidores e a população carcerária”, explica.

O número de casos positivos pode ser maior, pois ainda não foram contabilizados os resultados dos servidores que trabalham nas áreas administrativas da DGAP. Além disso, durante o fim de semana também foram realizados cerca de 300 testes em presídios da região Sudoeste do Estado.

Coronavírus: servidores testam positivo em presídios goianos; população carcerária também passa por testagem

De acordo com a DGAP, a ação de testagem rápida também é feita entre a população carcerária, sob coordenação do Comitê de Gerenciamento de Crise da DGAP no Enfrentamento ao Coronavírus, por meio da Gerência de Assistência Biopsicossocial (Geab) da instituição.

A primeira etapa da testagem está sendo realizada no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A ação já foi executada na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG) e segue no Módulo de Respeito da Casa de Prisão Provisória (CPP). O cronograma para realização dos testes nas demais unidades prisionais do estado ainda está sendo elaborado pelo Comitê, criado para monitorar e coordenar as ações em relação à saúde dos custodiados.