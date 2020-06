Mortes por covid-19 em Goiás: mais de 220 vítimas têm mais de 60 anos

De acordo com dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, mais de 220 mortes por covid-19, em Goiás, são de vítimas com mais de 60 anos. Os dados são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Até o momento, há 311 vítimas fatais da covid-19 no estado, conforme a última atualização do painel, às 9h20 desta segunda-feira (22/6). Outros 39 óbitos suspeitos são investigados, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Dos 311 óbitos, 90 são de pessoas com menos de 60 anos, sendo 47 na faixa etária de 50 a 59 anos; 22 de 40 a 49 anos; 15 óbitos de 30 a 39 anos; e outros seis com menos de 29 anos. Os registros de mortes de pessoas com idade superior a 60 anos são 221, sendo:

60 a 69 anos: 72 mortes

70 a 79 anos: 77 mortes

Mais de 80 anos: 72 mortes

Mortes por covid-19 em Goiás durante a semana

Na segunda-feira (15/6), o estado registrou 15 mortes por covid-19, neste dia também bateu o recorde de infecções em 24 horas, registrando 2.350 contaminados. Na terça (16/6), outros 20 óbitos foram confirmados, totalizando 246.

Na quarta e quinta-feira (17 e 18/6) houve a mesma quantidade de mortes em 24 horas, sendo 9 por dia. Na última sexta-feira (19/6), o número quase dobrou, sendo 17 óbitos.

Durante o fim de semana, 22 novas mortes foram registradas, sendo 14 no sábado (20/6) e 8 no domingo (21/6). Diante disso, somente em 7 dias, Goiás confirmou 92 óbitos por covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus.

De acordo com os dados de distribuição dos óbitos por município, 57 já confirmaram vítimas fatais, 5 investigam casos suspeitos e 184 não apresentam nenhum registro.