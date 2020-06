PM fecha laboratório de drogas que funcionava por delivery, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), fechou um laboratório de drogas que funcionava por delivery, em Goiânia e Região Metropolitana. A ação foi deflagrada neste domingo (21/6).

Segundo informações, a associação criminosa desarticulada era voltada para o tráfico de drogas sintéticas e operava em esquema sofisticado de refino e distribuição. A ação faz parte do Plano Operacional de Atuação Integrada, alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).

De acordo com o COD, a operação foi desencadeada em Goiânia e resultou no fechamento de um laboratório. No local, quatro traficantes também foram presos em flagrante. Com eles foram apreendidas cerca de 5 mil porções de cocaína, 1 quilo de pasta base de cocaína e maconha. Segundo os traficantes, cada porção da droga era comercializada por R$ 50,00. Além disso, ainda foram encontrados maquinários e dinheiro fruto da venda das drogas.

Conforme apurado nas investigações, a organização criminosa utilizava aplicativos de mensagens e uma rede de entregas delivery para camuflar a prática dos crimes. Os entregadores se passavam por trabalhadores de aplicativo para entregar a droga em Goiânia e toda a Região Metropolitana. Os criminosos até se cadastravam em redes de entrega de comida para transportarem os entorpecentes.

A Polícia Militar, através do COD, estima que o grupo agia há 4 meses na capital e tenha movimentado cerca de R$ 2 milhões de reais durante este período. Os presos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Goiânia, onde estão à disposição do Poder Judiciário.

Veja o vídeo gravado pelos policiais durante as buscas no laboratório de drogas:

