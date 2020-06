Rio Verde passa Goiânia em número de contaminados pelo coronavírus

Com 5.569 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, Rio Verde, cidade localizada na região Sudoeste de Goiás, passou Goiânia em número de casos da doença. A capital registra 5.275 mil pessoas contaminadas. Os dados constam nos boletins epidemiológicos das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), publicados na noite deste domingo (21/6).

Do total de casos, Rio Verde tem 2.677 pessoas em isolamento domiciliar, sendo monitoradas pelas equipes de saúde, e 56 pacientes internados. Já em Goiânia, 160 estão internados em tratamento e 730 seguem isoladas, também em monitoramento.

Rio Verde ainda tem 649 casos suspeitos em investigação, aguardado resultado. Destes, 597 estão isolados em casa e 52 estão internados.

Rio Verde e Goiânia somam mais de sete mil recuperados do novo coronavírus

Mesmo passando Goiânia em número de casos, Rio Verde segue com o número de mortes bem abaixo do que o registrado na capital. São 29 óbitos confirmados na cidade do interior, enquanto Goiânia registra 114 mortes entre moradores.

Na cidade, a taxa de ocupação dos leitos para covid-19, na rede pública, é de 47,3% na enfermaria e 32,3% na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já na rede privada, 71,8% dos leitos de enfermaria estão ocupados; na UTI a taxa de ocupação é de 68,7%.

Goiânia, que confirmou 240 novas infecções em 24 horas, 890 pacientes que seguem ativos para o novo coronavírus. Destes, 160 estão internados em tratamento e o restante cumpre isolamento domiciliar, sendo monitorados por equipes da saúde.

Desde o início da pandemia, os 470 pacientes que receberam assistência nas unidades que são referência para o tratamento da doença na capital, 234 necessitam de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O número corresponde a 50% das internações.

De acordo com a SMS de Rio Verde, até o momento, 2.807 pessoas já se recuperaram da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Já em Goiânia, segundo a pasta, 4.271 pacientes já estão curados da infecção. As cidades somam 7.078 recuperados da doença no estado.