Servidor do Crof morre com covid-19; Goiânia registra 7ª morte na Saúde

Um servidor do Centro de Referência e Ortopedia e Fisioterapia (Crof), em Goiânia, morreu vítima da covid-19, neste fim de semana. Arione Luiz da Silva, de 59 anos, estava internado na Hospital Maternidade Célia Câmara, o HCamp, desde o início de junho, e não resistiu a complicações causadas pela infecção.

A informação foi confirmada, em nota, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Essa é a sétima morte de profissional da saúde registrado na capital desde o início da pandemia.

Leia a nota na íntegra:

É com grade pesar que a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) recebeu a notícia do falecimento do servidor da pasta Arione Luiz da Silva, de 59 anos. Recepcionista do Centro de Referência e Ortopedia e Fisioterapia (Crof), desde o início de junho Arione lutava contra à covid-19.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Ratificamos nosso voto de pesar pela grande perda e agradecemos pela dedicação e trabalho prestado ao município de Goiânia.

Caiado lamenta morte de servidor do Crof, vítima da covid-19

Após a confirmação da morte do servidor, o governador Ronaldo Caiado (DEM) também lamentou o ocorrido. Em nota, publicada em rede social, o gestor estadual pondera que não são só números, “são mães, pais, avós e filhos que deixam uma enorme saudade naqueles que os amavam.”

Leia na íntegra:

Arione Luiz da Silva, conhecido como Nenê, foi o sétimo profissional de saúde a morrer por coronavírus em Goiânia. Ele faz parte da triste marca de 303 mortes no Estado. Isso não é só um número, minha gente. São mães, pais, avós e filhos que deixam uma enorme saudade naqueles que os amavam. É importante entender que neste momento é preciso que todos tenham consciência da necessidade de evitarmos ao máximo o contato próximo e tomarmos os cuidados necessários. Meus sentimentos a todos que perderam um ente querido.

Mortes por covid-19

De acordo com boletim epidemiológico deste domingo (21), Goiânia já soma 114 pessoas mortas, vítimas da covid-19. Em Goiás, incluindo a morte do servidor do Crof, já são 303 óbitos confirmados.