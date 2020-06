Técnicos e auxiliares somam 600 casos de covid-19 na saúde, em Goiás

Técnicos e auxiliares em enfermagem são as categorias que mais têm casos de covid-19 entre profissionais da saúde, em Goiás. Ao todo, a área da saúde tem 1.372 de casos confirmados, número que corresponde a 8,2% dos casos totais do estado; 600 deles são técnicos ou auxiliares em enfermagem.

De acordo com dados da plataforma Covid-19, da gestão estadual, do total de profissionais da saúde contaminados, 255 são enfermeiros e 199 são médicos. Entre outros trabalhadores da saúde foram confirmados 194 infecções; também foram infectados, até o momento, 70 trabalhadores administrativos da saúde e 54 fisioterapeutas.

Técnicos e auxiliares e demais profissionais da saúde somam 8,2% dos casos totais de covid-19 em Goiás

Ainda conforme os dados, o número de infectados entre profissionais da saúde são 8,2% dos casos confirmados no estado. São 1.372 de 16.805 confirmações totais. Os dados são desta segunda-feira (22/6), quando a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado.

Em apenas 24 horas, Goiás registrou 967 novos casos e 8 mortes por covid-19. São investigados outros 444.885 casos suspeitos e 23.803 já foram descartados.

De acordo com a SES-GO, “os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Morte de profissional da saúde por covid-19

Neste fim de semana, um servidor do Centro de Referência e Ortopedia e Fisioterapia (Crof), em Goiânia, morreu vítima da doença. Arione Luiz da Silva, de 59 anos, estava internado na Hospital Maternidade Célia Câmara, o HCamp, desde o início de junho, e não resistiu a complicações causadas pela infecção.

Leia a nota da SMS na íntegra:

É com grade pesar que a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) recebeu a notícia do falecimento do servidor da pasta Arione Luiz da Silva, de 59 anos. Recepcionista do Centro de Referência e Ortopedia e Fisioterapia (Crof), desde o início de junho Arione lutava contra à covid-19. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Ratificamos nosso voto de pesar pela grande perda e agradecemos pela dedicação e trabalho prestado ao município de Goiânia.